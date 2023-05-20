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股市名人「憲哥」揪投資 高雄男砸42萬跟進 警破騙局

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子誤信假冒「憲哥」的投資群組，在群友和財經老師「可高獲利」的訊息誘騙下，前天下午到高雄鳳山區一家銀行匯款42萬，行員查出匯款單是個人帳戶報警；警方以曾被「憲哥」假頭像詐騙案例教育，保住李的積蓄。

警方指出，69歲的李姓男子，因退休在家，想賺點小錢，見網路廣告鼓催加入股市名人「憲哥」投資群組，心動下，成為群友，後李男見群組內有老師分析股票解盤，並解說可穩賺不賠、高獲利，信以為真，依指示下載假冒的虛擬投資APP。

李男為了投資致富，前天下午到鳳山區曹公路一家銀行，欲匯款42萬元至投資老師指定的匯款帳戶，行員關懷提問，李聲稱是要投資之用，行員懷疑是假投資詐騙報警。

鳳崗派出所所長孫英哲及警員李承翰到場了解，詢問下得知，李男加入「憲哥投資」群組，勸李這種投資都是騙人的，是詐騙集團利用名人頭像詐騙，不僅賺不到錢，本錢還可能被吞了。

警方當下拿出被「憲哥」假投資詐騙的新聞案例教育，戳破對方騙局，李才恍然大悟，未落入圈套，保住存款。

高雄李姓男子誤信假冒股市名人「憲哥」的投資群組，在財經老師「可高獲利」訊息誘騙下，到鳳山一家銀行匯款42萬，警方檢視李的手機訊息，戳破假投資騙局。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子誤信假冒股市名人「憲哥」的投資群組，在財經老師「可高獲利」訊息誘騙下，到鳳山一家銀行匯款42萬，警方檢視李的手機訊息，戳破假投資騙局。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子誤信假冒股市名人「憲哥」的投資群組，在財經老師「可高獲利」訊息誘騙下，到鳳山一家銀行匯款42萬，所幸經行員和警方勸阻保住積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子誤信假冒股市名人「憲哥」的投資群組，在財經老師「可高獲利」訊息誘騙下，到鳳山一家銀行匯款42萬，所幸經行員和警方勸阻保住積蓄。記者石秀華／翻攝

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