花蓮垃圾車打滑撞山壁側翻 掉滿地垃圾 駕駛骨折送醫

一輛曳引車載運花蓮南區垃圾要到宜蘭焚燒，今天凌晨路經台9線瑞穗鄉舞鶴路段時，疑因天雨路滑，過彎打滑到對向南下車道，自撞山壁後側翻，駕駛輕傷，但後車斗內垃圾掉落路面，散發異味，公路人員緊急撒上木屑處理，到上午時才排除。

警方調查，41歲黃姓駕駛是花蓮縣環保局委外清運垃圾的廠商，今天清晨載南區鄉鎮收集的垃圾，沿台9線往北行駛要運到宜蘭利澤焚化爐。清晨3時35分經過258.8公里處舞鶴路段彎道時，疑因天雨路滑，打滑到對向南下車道，黃男意識清楚，但左腳骨折送玉里慈濟醫院治療。

車禍發生後，因曳引車側翻在南下車道占用道路，警方派員交管；此外，後車斗內有部分垃圾掉落路面，為免油脂或車輛柴油溢流到路面造成其它車輛打滑，公路總局人員到場撒上木屑，另廠商也請人將垃圾打包載走，到今天上午才全數排除，恢復正常通行。