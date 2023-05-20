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花蓮垃圾車打滑撞山壁側翻 掉滿地垃圾 駕駛骨折送醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一輛曳引車載運花蓮南區垃圾要到宜蘭焚燒，今天凌晨路經台9線瑞穗鄉舞鶴路段時，疑因天雨路滑，過彎打滑到對向南下車道，自撞山壁後側翻，駕駛輕傷，但後車斗內垃圾掉落路面，散發異味，公路人員緊急撒上木屑處理，到上午時才排除。

警方調查，41歲黃姓駕駛是花蓮縣環保局委外清運垃圾的廠商，今天清晨載南區鄉鎮收集的垃圾，沿台9線往北行駛要運到宜蘭利澤焚化爐。清晨3時35分經過258.8公里處舞鶴路段彎道時，疑因天雨路滑，打滑到對向南下車道，黃男意識清楚，但左腳骨折送玉里慈濟醫院治療。

車禍發生後，因曳引車側翻在南下車道占用道路，警方派員交管；此外，後車斗內有部分垃圾掉落路面，為免油脂或車輛柴油溢流到路面造成其它車輛打滑，公路總局人員到場撒上木屑，另廠商也請人將垃圾打包載走，到今天上午才全數排除，恢復正常通行。

警方表示，黃男有合格駕照、沒有酒駕，已完成現場測繪送鑑定單位釐清肇事責任，並提醒駕駛人下坡路段務必減速慢行，尤其大型車輛過彎更要減速，以免重車重心高造成翻覆。

一輛載運垃圾的曳引車今天清晨北上經過花蓮舞鶴地區彎道時，疑因天雨路滑，打滑自撞山壁後側翻，駕駛骨折送醫。圖／警方提供
一輛載運垃圾的曳引車今天清晨北上經過花蓮舞鶴地區彎道時，疑因天雨路滑，打滑自撞山壁後側翻，駕駛骨折送醫。圖／警方提供
一輛載運垃圾的曳引車今天清晨北上經過花蓮舞鶴地區彎道時，疑因天雨路滑，打滑自撞山壁後側翻，駕駛骨折送醫。圖／警方提供
一輛載運垃圾的曳引車今天清晨北上經過花蓮舞鶴地區彎道時，疑因天雨路滑，打滑自撞山壁後側翻，駕駛骨折送醫。圖／警方提供

車道 花蓮 宜蘭

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