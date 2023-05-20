裝潢工人偷拿客戶蘋果筆電 事後放回原處仍被法辦
台北市一名沈姓裝潢工替一家公司施工裝潢，看見公司內有一台蘋果筆電，心生貪念偷偷拿走，卻無法解開密碼，又接獲警方通知到案，他害怕被法辦，默默將筆電放回原處，但一切已來不及，被依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。
信義區一家開設在商辦大樓內的公司，日前因裝潢緣故，公司人員兩天後才進公司，卻發現一台蘋果筆電失竊，定位時發現電腦位址已在新北市新店區，因筆電內存有大量公司資料，急忙報案請警方協助。
轄區五分所警員呂季甍受理報案後，調閱大樓監視器影像，過濾進出人流，鎖定一名負責裝潢工程的沈姓男子涉有重嫌。
沈男坦承裝潢時，因一時貪念拿走筆電，卻遲遲無法成功解鎖蘋果筆電，不久又接獲警方通知到案說明，他案發8天後，利用再次返回公司施工時機，默默將筆電放回原處，希望規避刑責，但竊盜屬公訴罪，事後歸還仍觸法，全案警詢後依法函送偵辦，沈男感到無比懊悔。
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