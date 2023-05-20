扯！南投慶福寺牌樓遭貨櫃車撞斷2人受困 副駕駛救出OHCA

南投市南營路慶福寺牌樓上午11點半遭貨櫃車撞毀，十幾噸重的水泥牌樓斷裂，直接壓毀貨櫃車車頭，洪姓駕駛受傷意識清醒送醫急救，副駕駛受困車內無呼吸心跳，南投縣消防局出動吊車，設法救出受困的副駕駛。

南投縣消防局今天上午11點36分接獲民眾報案，南投市南營路發生車禍，有人員受困，警方和消防局都派員搶救，一到現場卻嚇一跳，十幾噸重的慶福寺牌樓遭一輛貨櫃車撞毀，牌樓上半段倒塌壓在貨櫃車，貨櫃車車頭變形，駕駛和副駕駛受困，消防局先救出洪姓駕駛，他雖然骨折受傷，但還有意識，送醫急救。

但車頭右半邊嚴重變形，副駕駛已無呼吸心跳，消防局設法搶救受困的副駕駛，但因牌樓過重，人力無法移除，消防局已出動三輛大型吊車，設法移開斷裂的牌樓，救出受困人員。