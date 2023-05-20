北巿小黃遭酒駕男撞翻 他抽血酒精值達1.62爛醉等級

台北市建國高架道路今凌晨發生一起酒駕追撞案，警方介入發現，肇事者酒測值竟高達每公升1.62毫克，所幸擦撞事故僅釀一人手部擦挫傷，警詢後將肇事的林姓男子依公共危險、過失傷害等罪嫌送辦。

警方調查，36歲林姓男子昨深夜飲酒後駕駛汽車沿建國高架道路南往北方向行駛，經南京東路上方時，高速追撞前方50歲陳姓男子所駕計程車，又失控擦撞到路邊護欄，高速撞擊也導致陳男車輛翻覆毀損。

救護人員獲報到場，將2人送往馬偕醫院觀察治療，2人皆意識清楚，林男無傷、陳男手部受擦挫傷，但經抽血檢驗，林男酒測值竟高達每公升1.62毫克，陳男則無酒駕情事。

據悉，林男從事自由業，肇事後無法清楚交代事發經過，僅稱事前在酒吧喝酒，一下稱喝調酒，一下又改口喝啤酒，席間跟誰喝酒卻不明，酒後駕車是準備返家休息。

警方表示，全案詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌將林男送辦，特別呼籲酒駕害人害己，民眾飲酒後應循代駕或計程車返家，切勿酒駕以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康