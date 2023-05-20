台版綠巨人？肌肉男大鬧便利商店朝警揮拳

網路今日流傳一段影片，一名未穿上衣的肌肉猛男不明原因，在便利商店徒手攻擊員警，過程還不時發出怒吼，模樣詭譎駭人，但由於渾身肌肉、僅穿一條短褲，加上脾氣暴怒，也網友形容他「台版綠巨人」；據查，案發地點位於桃園中壢，事發原因警方還在調查釐清。

該影片長約13秒，內容可見一名肌肉猛男全身僅穿米色褲子和鞋子，對著一名員警大幅度的揮拳，把對方從便利商店櫃檯逼退到商品倉庫門口，貨架上的商品散落一地，身後一名員警想拉架也被他逼退。