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台版綠巨人？肌肉男大鬧便利商店朝警揮拳
網路今日流傳一段影片，一名未穿上衣的肌肉猛男不明原因，在便利商店徒手攻擊員警，過程還不時發出怒吼，模樣詭譎駭人，但由於渾身肌肉、僅穿一條短褲，加上脾氣暴怒，也網友形容他「台版綠巨人」；據查，案發地點位於桃園中壢，事發原因警方還在調查釐清。
該影片長約13秒，內容可見一名肌肉猛男全身僅穿米色褲子和鞋子，對著一名員警大幅度的揮拳，把對方從便利商店櫃檯逼退到商品倉庫門口，貨架上的商品散落一地，身後一名員警想拉架也被他逼退。
過程中，男子情緒激動怒吼，時而雙手握拳半蹲發力，時而掩面不發一語。影片在網路流傳，網友形容模樣很像電影「綠巨人」的主角浩克，但由於有另一張照片是肌肉男被警方制伏盤坐在商店門口，左額頭還有一道血痕，也被人做文章是「台版綠巨人被勇警制伏」。
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