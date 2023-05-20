大批警力進入六福村搜查 園內不斷廣播疏散遊客

六福村主題遊樂園今天上午接獲炸彈恐嚇信，指出將在園區內引爆預先放置的爆裂物，園方不敢大意緊急閉園、疏散遊客，新竹縣警方接獲報案後立即出動大隊人馬，目前正在園內地毯式排查，確認是否有恐嚇信所言的爆裂物。

據了解，今天因是周末假日，不少都是家長帶孩子出遊，還有許多學校校外教學團，園區今天上午9點開園後，便湧入數千名遊客。

園方在開園不久後發現收到炸彈恐嚇信，為了確保遊客及員工安全，立即決定緊急閉園，同時將遊客疏散，園內也不斷響起廣播提醒遊客有序疏散，事發時甚至不少遊客遊樂設施才玩到一半，設施就被緊急停止，讓遊客下來時還一度搞不清楚狀況，直到聽到廣播疏散才得知情況。

新竹縣警察局、新埔警分局都出動大批警力入園，協助園方進行排查，雖懷疑又是「詐彈」案，不過警方仍不敢大意，同時當作一次演練行動，員警在園區內地毯式搜索，包含置物櫃、座椅等都是重點排查項目。