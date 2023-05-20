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「可以幫我結帳嗎？」新北男童飢餓求買飯吃 教育局介入

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

日前民眾到便利商店買東西，碰上一名男童手拿兩個便當說「可以幫我結帳嗎」，民眾擔憂男童持續餓肚子尋求外界幫助。新北市教育局說，男童就讀新莊區某國小，學校平日已協助該生安心就學，除提供早午餐補助及各項補助外，亦安排免費參加課後輔導。

日前有民眾在臉書「愛新莊我是新莊人」表示，在便利商店被小弟弟叫住，手拿兩個便當詢問可以幫忙結帳嗎，問爸爸媽媽在哪裡，男童只說爸爸在送便當，是跟姊姊一起來，對於問題答非所問，說他們住附近。

民眾擔心幫這餐後是否繼續拜託別人幫忙付錢，PO網詢問是否有相關單位可以幫忙，看男童一直拜託拜託有點可憐。

新北市教育局表示，該男童就讀新莊區某國小，學校平日已協助該生安心就學，除提供早午餐補助及各項補助外，亦安排免費參加課後輔導。男童因急難至超商求助，學校得知有求助需求後，已立即聯繫家長關心家庭情形，並尋求社會資源提供協助，後續將持續追蹤該生就學情形。

教育局表示，新北市府與四大超商合作成立幸福保衛站，家遇急難學童飢餓時，可至鄰近商家免費求助取餐，商家將協助通報市政府，後續由跨機關力量協助學生家庭。自2020年起陸續邀請八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯加入好日子愛心大平台，全市2755家據點，遍佈29個行政區，迄今已協助4萬9484人次學童。

新北市教育局表示後續將持續追蹤該生就學情形。圖／本報資料照片
新北市教育局表示後續將持續追蹤該生就學情形。圖／本報資料照片

教育局

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