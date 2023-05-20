大膽山豬闖果園 百棵高接梨樹受害 獵人搜捕中

高接梨是苗栗縣重要的水果特產，最近已進入結果套袋期，2個月後即可採收，不料大湖鄉鲤魚潭水庫附近的一處高接梨園最近發現遭「不速之客」入侵，三分之一的梨樹受損，滿地撕裂的套袋及被啃咬的剩果、斷枝，讓梨農欲哭無淚，原本還懷疑是獼猴所為，但找來山豬捕獵專家協助查看，確認山豬才是「真凶」，期盼能設法遏阻山豬危害果園。

受害的大湖梨農張晏彰說，他的梨園種了310棵高接梨，現在約三分之一都被糟蹋，加上年初時高接梨嫁接時受寒害、後來又缺水，今年產量勢必大減，最近又有山豬來肆虐果園，真的讓他欲哭無淚，只能以「多災多難多福氣」來安慰自己。

他表示，果園內栽種的高接梨再2個月就可採收，因發現附近曾有山豬出沒，推測山豬可能是破壞梨園的真凶，因此請來獵捕山豬的專家協助，希望保護辛勤栽培的成果。

獵人張宸銨表示，受害果園較高的梨果都無恙，受損的都是在較低矮的樹頭部位，因此排除為害者是會爬樹的獼猴，由於山豬不會爬樹，為吃梨果，通常會後腳著地、前腳攀在樹枝上偷吃，但樹枝承受不了重量，出現許多斷枝。依果園遭啃咬的殘果齒痕，還有斷枝上的蹄印痕跡，危害這處果園的可確認是山豬，將在山豬獸徑設陷阱捕抓。

張宸銨捕獵山豬的經驗超過8年，他說日前在大湖鄉南湖村的紅肉李果園也曾捕獲一頭重達120斤的公山豬，近年大湖地區山豬的危害的情況已越來越嚴重。