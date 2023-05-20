影／金門男子駕車疑打滑自撞路沿 車子360度翻覆畫面曝

金門近日天氣不穩定，時而濃霧時而下雨，路面相當濕滑，一名楊姓男子昨天傍晚17時55分駕駛租賃的9人座小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，疑因天雨路滑及操控不當自撞路緣石致車子當場騰空360度翻覆至路外，造成車輛車頭毀損嚴重，好在楊姓駕駛命大，僅手部受傷，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局今天表示，楊姓男子駕駛租賃小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，因天雨路滑及操控不當自撞路緣石致車子當場翻覆至路外，造成車輛車頭及左側損壞，由於車輛著實翻滾了一圈，前方的擋風玻璃整片都撞飛出去，車體多處毀損嚴重，車門也嚴重扭曲。

據了解，楊姓駕駛命大僅右手脫臼，雙手擦挫傷，但意識清楚，由於當時正值下班時段，引起路過民眾的關注，不少人都嚇得趕緊減速，警方現場對楊男實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事原因由金城分局釐清中。