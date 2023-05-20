快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門男子駕車疑打滑自撞路沿 車子360度翻覆畫面曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門近日天氣不穩定，時而濃霧時而下雨，路面相當濕滑，一名楊姓男子昨天傍晚17時55分駕駛租賃的9人座小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，疑因天雨路滑及操控不當自撞路緣石致車子當場騰空360度翻覆至路外，造成車輛車頭毀損嚴重，好在楊姓駕駛命大，僅手部受傷，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局今天表示，楊姓男子駕駛租賃小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，因天雨路滑及操控不當自撞路緣石致車子當場翻覆至路外，造成車輛車頭及左側損壞，由於車輛著實翻滾了一圈，前方的擋風玻璃整片都撞飛出去，車體多處毀損嚴重，車門也嚴重扭曲。

據了解，楊姓駕駛命大僅右手脫臼，雙手擦挫傷，但意識清楚，由於當時正值下班時段，引起路過民眾的關注，不少人都嚇得趕緊減速，警方現場對楊男實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局也呼籲，最近天氣不穩定，時有陣雨，路面溼滑，提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。

金門近日天氣不穩定，路面相當濕滑，一名楊姓男子昨傍晚駕駛租賃的9人座小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，疑因天雨路滑打滑自撞路緣石，車輛車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金門近日天氣不穩定，路面相當濕滑，一名楊姓男子昨傍晚駕駛租賃的9人座小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，疑因天雨路滑打滑自撞路緣石，車輛車頭毀損嚴重。圖／警方提供
金門昨天傍晚發生一起交通事故，一名楊姓男子駕駛9人座疑似操控不當自撞路緣石致車子當場騰空360度翻覆至路外，整輛車受損嚴重。圖／警方提供
金門昨天傍晚發生一起交通事故，一名楊姓男子駕駛9人座疑似操控不當自撞路緣石致車子當場騰空360度翻覆至路外，整輛車受損嚴重。圖／警方提供

自撞 桃園

延伸閱讀

下周一深夜再有鋒面快閃襲台 1張圖看雨區這裡「最紅」

汐止大雨水淹路面 汐碇路排水改善工程七月完工

第八屆金門文化獎出爐 吳鼎仁等4位大師獲獎

影／濃霧攪局金門航班大亂 「藍鵲輪」載307名旅客返台

相關新聞

台版浩克遭警爆打執法過當再上演？ 警還原現場

28歲朱姓健美教練上午在桃園中壢一家超商內摔東西，隨後大暴怒咆哮，並與趕抵現場的警方發生衝突，造成1名警員腦震盪、另名臉...

扯！南投慶福寺牌樓遭貨櫃車撞斷2人受困 副駕駛救出OHCA

南投市南營路慶福寺牌樓上午11點半遭貨櫃車撞毀，十幾噸重的水泥牌樓斷裂，直接壓毀貨櫃車車頭，洪姓駕駛受傷意識清醒送醫急救...

台版綠巨人？肌肉男大鬧便利商店朝警揮拳

網路今日流傳一段影片，一名未穿上衣的肌肉猛男不明原因，在便利商店徒手攻擊員警，過程還不時發出怒吼，模樣詭譎駭人，但由於渾...

大批警力進入六福村搜查 園內不斷廣播疏散遊客

六福村主題遊樂園今天上午接獲炸彈恐嚇信，指出將在園區內引爆預先放置的爆裂物，園方不敢大意緊急閉園、疏散遊客，新竹縣警方接...

大鬧超商捶警腦震盪 「台版綠巨人」起底：世界健美會職業選手

一名28歲的朱姓男子疑心情不好，今上午9時許於桃園中壢長沙路上一間超商內摔東西，警方獲報後10分鐘內到場，朱男不聽勸，用...

別撿！屏東民族夜市見2捆千元假鈔報警 網懷疑有這目的

屏東市民族觀光夜市近日發生民眾撿到不明紙鈔案件，當事者昨天騎車至攤家吃晚餐，發現地上遺落2捆千元大鈔，好意送到警局，清點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦