北竿小女童身體不適 馬祖海巡隊深夜協助後送

海巡署第11巡防區指揮部昨日深夜11時許接獲北竿衛生所通報，有1名女童呼吸困難且全身無力，經評估狀況急需轉診至南竿連江縣立醫院檢查治療，因夜間已無交通船航班，請艦隊分署第十(馬祖)海巡隊派艇協助後送，馬祖海巡隊馳速救援，趕緊將女童護送至南竿福澳港，讓家屬超感激的。

馬祖海巡隊今天表示，昨獲報後，立即派遣PP-10072巡防艇前往北竿白沙港，於海巡及醫護同仁協力照護下，安全接駁病患及其親友登艇，出發航往南竿，雖然新冠肺炎疫情已趨緩，但為保護自己也保護他人，海巡人員仍全程做好防疫措施。

凌晨0時，馬祖海巡兌的巡防艇抵達南竿福澳港，將患者交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，圓滿達成此次後送任務，讓女童的家人都超感激的，頻頻致謝。