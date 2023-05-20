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北竿小女童身體不適 馬祖海巡隊深夜協助後送

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

海巡署第11巡防區指揮部昨日深夜11時許接獲北竿衛生所通報，有1名女童呼吸困難且全身無力，經評估狀況急需轉診至南竿連江縣立醫院檢查治療，因夜間已無交通船航班，請艦隊分署第十(馬祖)海巡隊派艇協助後送，馬祖海巡隊馳速救援，趕緊將女童護送至南竿福澳港，讓家屬超感激的。

馬祖海巡隊今天表示，昨獲報後，立即派遣PP-10072巡防艇前往北竿白沙港，於海巡及醫護同仁協力照護下，安全接駁病患及其親友登艇，出發航往南竿，雖然新冠肺炎疫情已趨緩，但為保護自己也保護他人，海巡人員仍全程做好防疫措施。

凌晨0時，馬祖海巡兌的巡防艇抵達南竿福澳港，將患者交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，圓滿達成此次後送任務，讓女童的家人都超感激的，頻頻致謝。

海巡署表示，對於居民生命安全非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」理念，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。

馬祖海巡隊同仁協助將身體不適的女童抱上小艇，隨即馳速後送到南竿治療。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊同仁協助將身體不適的女童抱上小艇，隨即馳速後送到南竿治療。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天深夜深獲通報，北竿有1女童身體不適，急需後送到南竿治療，他們立即協助後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天深夜深獲通報，北竿有1女童身體不適，急需後送到南竿治療，他們立即協助後送。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 南竿

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