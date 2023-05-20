投資燒烤店欠百萬 4男追討未果動手殺人未遂遭判刑

合夥投資燒烤店營運不善，洪姓男子不滿股東翁姓男子積欠近100萬元未還，4年前相約談判未果，因不爽翁男先掏出摺疊刀嗆聲，與友人韓姓、彭姓、蔡姓男子合力奪刀動手毆打，韓男還持搶下的折疊刀刺傷翁男。翁男送醫搶救挽回一命，新北地院日前依殺人未遂罪，判處韓男5年2月徒刑，其餘3人依傷害罪分別判刑2年至2年4月不等徒刑，可上訴。

判決指出，洪姓男子與翁姓男子合夥投資燒烤店，因營運不善，衍生債務糾紛，翁因積欠近100萬元債務未還，2019年12月18日凌晨，洪男由友人韓姓、彭姓、蔡姓男子陪同，約翁男至新北市蘆洲區一間便利超商內談判。

雙方因一言不合互嗆，翁男先從衣服口袋掏出摺疊刀欲求自保，反遭洪男等人合力壓制在地，再以徒手、持棍棒及超商現場擺放的椅子等毆打，韓男趁機搶下翁男手中折疊刀，還持刀逞凶，導致翁男手臂、背部、腹部多處刀傷，當場血流不止，洪男見狀連忙拜託超商店員幫忙叫救護車，動手的四人在救護車趕抵前陸續逃離現場，翁男送醫後幸運救回一命。