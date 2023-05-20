桃市府：YouBike系統遭駭約2.1萬會員交易資料外洩
桃園市政府交通局今天上午表示，微笑單車公司昨天通報YouBike系統5月17日晚上6至10點遭受境外網路攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，公司調查預估全國約有2.1萬會員交易資料手機號碼、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，已報請檢調機關調查，也發出聲明和簡訊提醒受影響會員提升密碼強度，並定期變更密碼；同時留意會員帳戶內資料是否正確，以及是否有不明卡片與異常騎乘記錄。
交通局提醒民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納。另外民眾若有遭受損失，也請保留事證提供微笑單車公司或交通局協助，微笑單車（YouBike1.0）桃園市24小時客服電話（03）2868833。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言