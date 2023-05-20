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偷香油錢前先拜拜 神明不領情 彰化竊嫌6小時內落網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣41歲葉姓男子缺錢花用，進入員林大埔里一處宮廟見賽錢箱沒上鎖，他偷竊箱內300元後騎腳踏車離去，在附近到處繞路時被大埔里社區巡守隊發現形跡可疑，報警趕到監控他的行跡，宮廟發現香油錢失竊也報警，警方調閱監視畫面確認是葉男，帶回訊問後依竊盜罪嫌移送偵辦。

員林市莒光派出所長蔡文淦今天表示，葉嫌本月18日傍晚騎腳踏車行經員林市大埔里，見一處宮廟沒人看守，附近也沒人即進入廟內，見金屬製賽錢箱沒上鎖，他參拜主祀神明後，拿起賽錢箱偷竊300元香油錢。

葉嫌行竊後騎腳踏車離開宮廟，卻在大埔里漫無目的亂繞，而被偷的宮廟因管理人員回來發現香油錢不翼而飛，通報社區巡守隊把竊案PO通訊平台群組，剛好社區巡守隊游姓隊員經過員林市三潭巷與員大路口發現陌生面孔的葉嫌，趕快比對群組訊息，跟訊息通報的竊嫌特徵無誤，就不動聲色尾隨，並聯絡大埔守望相助線上巡邏隊兩名游姓和張姓等3名隊員共同監控行蹤，游姓隊員報警處理。

警方受理宮廟竊案，查看錄影監視畫面中竊嫌，跟巡守隊監控行蹤的葉嫌相符，18日深夜趕往大埔里三潭巷，經詢問葉嫌坦承竊行不諱，依竊盜案移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局分局長葉文啟感謝，大埔里守望相助隊落實勤務，發現村里可疑人士逗留，進而發揮團隊合作精神和警方查獲竊嫌，實為警力有限、民力無窮的最佳典範，目前員林分局輔導10隊守望相助隊，平日協助社區執行夜間巡守，對有限的警力是不可或缺的得力幫手。

彰化縣葉姓男子涉嫌到宮廟偷竊香油錢，得手後被社區巡守隊發現行跡可疑，通知警方趕來處理。圖／民眾提供
彰化縣葉姓男子涉嫌到宮廟偷竊香油錢，得手後被社區巡守隊發現行跡可疑，通知警方趕來處理。圖／民眾提供

大埔 埔里 員林

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