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高雄哈士奇翹家跳上陌生人機車 派出所搖尾賣萌警也融化

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一隻哈士奇從主人家翹家迷途，跳上停等紅燈的黃姓男子機車，因黃也飼養大型犬，發現哈士奇頸上項圈，將牠載往派出所求助；大眼哈士奇表情賣萌，令員警也融化，警方根據項圈通知邱姓飼主，哈士奇見主人興奮地又跳又叫，結束迷途記。

三民二警分局鼎金所長邱中均、警員楊傑安前晚擔服巡邏、備勤勤務時，32歲黃姓男子戴安全帽、牽一隻哈士奇走進派出所。

黃向警方表示，騎機車在路口停等紅燈時，哈士奇忽然跳上自己的機車踏墊，還不停搖尾巴示好，黃說，自己也有養大型犬，後發現哈士奇脖子上有項圈，研判牠迷路，才將載到派出所求助。

警方當下觀察哈士奇，發現牠外觀整潔、毛髮柔順，雙眼炯炯有神，非常親人，研判有人飼養且剛走失不久，於是根據牠頸上項圈飼主的聯絡方式，連絡28歲邱姓飼主，邱正在超商上班，隨即請假趕赴派出所。

在等候主人到警所之際，黃男耐心安撫哈士奇，哈士奇在黃引導下，睜著大眼賣萌，讓員警看了也融化，直讚「又乖又可愛」。

邱男趕抵派出所，哈士奇見主人，開心地又跳又叫，邱表示，愛犬名叫money，已養了3年，牠趁阿嬤開門外出時，也跑出家門，感謝黃男和警方化解牠迷途危機。

高雄市哈士奇money從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助，警方根據項圈通知邱姓主人(右二)認領，結束迷途記。記者石秀華／翻攝
高雄市哈士奇money從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助，警方根據項圈通知邱姓主人(右二)認領，結束迷途記。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻哈士奇從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻哈士奇從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻哈士奇從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助，警方根據項圈通知邱姓主人認領。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻哈士奇從三民區主人家翹家，跳上黃姓男子機車，黃將牠載往派出所求助，警方根據項圈通知邱姓主人認領。記者石秀華／翻攝

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