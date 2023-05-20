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沒看天氣預報？20名登山客大雨受困阿里山眠月線大崩壁

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣山區昨天大雨，20名登山客上午9點進眠月線，返程因大雨崩塌處形成水瀑受困，下午2點多報案求援，出動阿里山警、消及林鐵文資等多名人員前往救援，待下午4點50分雨勢變小，順利撤離全數受困山友；警方籲，登山前先查看天氣預報，天氣不佳勿冒然前往。

據了解，20名因大雨受困眠月線的登山遊客，是在19日上午9時進入眠月線，回程途中，眠月線崩塌處因大雨形成水瀑，大水直落加上部分登山客體力已達極限，無法通過，隨即報案請求協助。

竹崎警分局表示，下午2點53分獲報20名登山客受困眠月線，立即與阿里山消防分隊、林鐵文資處監工區等單位前往救援，搜救隊伍抵達該崩塌處，並先通過安撫受困者不安情緒。

警方說，因雨勢大，待下午4點雨勢趨緩，確認遊客身體、精神狀況穩定，提供頭盔給遊客配戴，防止遭崩塌處落石擊中，陸續引導遊客們通過崩塌處水瀑。

隨後林鐵文資人員駕駛鐵道簡易板車，載送體力不支遊客返回安全處所，4點50分全部安全撤離，提供熱湯給失溫者食用，經檢視登山遊客身體狀況均無虞後，各自開車返家。

警方呼籲，登山遊客欲登山前「先查看天氣預報」，若天侯狀況不佳，建議變更行程或選擇較安全的路線，以免發生危險。

嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣山區昨天下午下大雨，20名登山客因眠月線崩塌處形成水瀑受困，出動警消等人員趕赴協助脫困。記者呂慧瑜／翻攝

眠月線 崩塌

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