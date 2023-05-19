勵志17歲女學員尋2弟 衛福部：安置同個機構

矯正署勵志中學一名17歲女學員與2弟弟遭安置後失去聯繫，衛福部今天表示，2名弟弟在同一個機構「沒有分開」，母親也有前往探視；兄弟姊妹原則上會安置在一起，除非特殊情況。

法務部矯正署勵志中學一名17歲女學員日前說，因故與2名弟弟被安置不同家庭就此失聯，引發社會關注；近日姊弟3人在各界協助下將重逢。

衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟今天告訴中央社記者，經了解，這名個案在107年因故被政府保護安置，之後遭裁定感化教育，預計112年7月結束，至於2名弟弟則是安置在同一個機構中，「沒有分開」。

簡慧娟說，由於這名個案的家庭功能不是很健全，2名弟弟在107年、109年各被政府保護安置一次，但均是同時安置在同一個機構，過程中母親都有探視，最近一次是在去年11月，預計下週機構也會安排探視；原則上兄弟姐妹都會在一起，除非特殊情況。

協助遭遇困境的兒童少年穩定成長及發展健全人格，台北市政府社會局兒童及少年福利科科長葉俊郎告訴中央社記者，不論是因失依、受虐、不當照顧或其他因素，依法會先尋找有沒有適當的親屬或穩定依附關係第3人，再來則是登記合格寄養家庭，最後選擇才是兒少安置教養機構。

葉俊郎說，為了讓寄養童能收到好的照顧資源，也會評估寄養父母的照顧壓力、體力和家庭空間等，包括自己小孩在內，寄養家庭最多只照顧4名小朋友，若其中有身心障礙、發展遲緩兒，人數還得再調降。

因寄養床位有限，葉俊郎說，有些縣市在小朋友就讀國中、高中後，就會轉出寄養家庭進入中長期安置機構，機構的床位數比較多，主責社工可透過專業評估，判斷是否安置在同一個機構中。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，以家扶中心來說，若真的不得已將手足送往不同寄養家庭，通常也會安置在同一縣市，且寄養父母須要定期接受訓練，手足都能在活動時見到面；若真的送到不同地區，只要孩子提出想要彼此聯繫，機構一定都會協助。

林秀鳳說明，「寄養」是暫時性安置孩童的方式，寄養後社工、諮商等資源也會同步介入，幫助父母改善健康、經濟或心理狀況，也協助子女修復可能的創傷，若評估雙方都準備好了，就會開始家庭重整計畫，因此孩子並不會跟原生家庭完全斷絕聯繫。

兒福聯盟北區社工處副主任楊雯伃也指出，若評估原生家庭真的無法照顧孩子、需要出養，也一定優先由同一個家庭收養手足，若真的無法，也會讓雙方收養父母知道，他們還有其他手足，至於是否要保持聯繫，則尊重收養家庭。

楊雯伃也說，透過機構收出養一定會留下紀錄，因此就回歸收養父母怎麼告訴孩子、用什麼方式讓孩子們保持聯繫；若出養人、被收養人日後想要尋親，也可向衛福部社家署「兒童及少年收養資訊中心」提出申請，向戶政單位調閱相關資料，不過要成年後才能申請，若是未成年被收養人，就要經法定代理人同意。