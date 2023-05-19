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獨／一張照透玄機！備勤期間「呼呼大睡」 高雄派出所3警遭懲處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

臉書社團「仁武人大小事」近日有網友貼文，指去年底鄰居老夫婦兒子地下錢莊欠債，對方登門騷擾，他不堪其擾，到大華派出所報案，結果拍到3名員警在沙發上呼呼大睡，分局查無此報案紀錄，但員警睡覺行為屬實，違反勤務紀律，將3警各記一支申誡。

網友在臉書社團「仁武人大小事」，近兩天有網友貼出一則圖文並茂貼文，文中開端點名「無人看管」的派出所，拍攝時間為去年12月3日凌晨3點多，內容提及因為鄰居一對老夫婦兒子被地下錢莊討債，對方不定時騷擾恐嚇，他們半夜都被吵醒。

貼文網友指出，當天小孩來電，指隔壁又吵得好大聲，於是他在凌晨下班後，到大華所報案，卻看到員警在裡面睡覺，於是拍照後就離開。

轄區仁武警分局得知此貼文後，展開調查，據了解，因時隔5個月，分局查出並無貼文者所指稱「老夫婦兒子欠債，被地下錢莊騷擾」的報案紀錄，另雖駐地影像已遭覆蓋，但分局根據照片中拍下員警睡覺畫面，比對值勤時間點，查出3員警當時的確在凌晨2點到4點應在所內備勤，但卻呼呼大睡。

分局調查後，3警的確有違反勤務紀律，依規定予以各記申誡一支的行政懲處，並加強教育訓練。

高雄仁武警分局大華派出所3名員警在所內備勤，被網友拍下在沙發上睡翻，分局調查屬實，記申誡懲處。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
高雄仁武警分局大華派出所3名員警在所內備勤，被網友拍下在沙發上睡翻，分局調查屬實，記申誡懲處。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
網友貼文，指去年底鄰居老夫婦兒子遭地下錢莊欠債，對方登門騷擾，他不堪其擾，到大華派出所報案，結果拍到3名員警在沙發上呼呼大睡。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」
網友貼文，指去年底鄰居老夫婦兒子遭地下錢莊欠債，對方登門騷擾，他不堪其擾，到大華派出所報案，結果拍到3名員警在沙發上呼呼大睡。圖／取自臉書社團「仁武人大小事」

地下錢莊 兒子

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