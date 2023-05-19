闖屋男不滿警驅離...假意配合持刃從後刺警 追50M逮嫌

林男霸占新北市鶯歌區一棟舊公寓頂樓鐵皮屋居住，14日警方驅離林男懷恨在心。今天凌晨林男對著福德五街一處二樓民宅外踹門，警方把林趕到一樓，林男趁機掏刀朝著紀姓警佐左後腰部刺刀，紀員負傷倒地，另警見狀噴辣椒水，林男跑躲170公尺被支援警力壓制，紀員送醫沒有生命危險，警詢後依妨害公務丶傷害罪嫌移送林男法辦。

據了解，50歲林姓男子有多項前科，目前他無業四處遊蕩惹事是轄區頭痛人物。這月14日有民眾報警指控，林男長期霸占新北市鶯歌區一棟舊公寓頂樓鐵皮屋，吃喝拉撒都在鐵皮屋內，把別人的地方當成自己家居住。警方立即派員前往查看，果見林男躲在鐵皮屋內，當場將他驅離，不料此舉卻引起林男不悅懷恨在心。

今天凌晨1時許，林男又闖入新北市鶯歌區福德五街一棟舊公寓2樓猛踹該戶大門，住戶被踹聲嚇醒報警前來處理。三峽警分局鳳鳴派出所巡佐紀泯豪、警員陳懷恩獲報趕抵，但林男已不在。

兩警逐層查看，赫見林男藏躲在頂樓一個角落立即驅離下樓。沒想到林男只是假意配合，一走出一樓公寓大門便試圖反抗與紀員發生扭打，過程中林男趁隙從隨身物品掏出一把短刀，朝著林男左左後腰部猛刺一刀，造成紀員有道寛2公分、深1.5公分刀傷，紀員負傷倒地仍英勇抓嫌，所幸送醫急救沒有生命危險。