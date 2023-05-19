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影／借修車工具上演全武行 飛踢、掃把轟都來2男慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄趙姓男子騎單車閒晃，半路故障，就近至三民區大順二路的大樓向鄭姓管理員商借修車工具，不料，雙方卻起口角，趙出腳飛踢鄭，鄭拿掃把打趙，反遭趙奪下反擊，警方獲報到場，雙方掛彩，暫不提告，但仍被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方調查，54歲的趙姓男子今天上午10時許，騎單車行經大順二路時，發現單車故障，就近前往前方大樓，向58歲的鄭姓管理員商借修車工具，不料，雙方一言不合，吵了起來。

趙男不滿鄭的口氣，趁鄭走出大樓外時，出腳飛踢鄭的臀部，鄭不甘示弱，拿起掃把打趙，趙奪下掃把反擊，2人當街上演互毆全武行。

三民二警分局警方獲報趕抵現場，雙方已分開，2人分別手腳受輕傷，救護員檢傷送醫無大礙。

雙方雖暫時不提告，警方認定2人當街互毆行為，已違反社會秩序維護法第87條第1項第2款，可處1萬8000元以下罰鍰，將全案移送高雄地院簡易庭裁處。

高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，當街打了起來。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，當街打了起來。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，趙出腳飛踢鄭男。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，趙出腳飛踢鄭男。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，鄭遭趙出腳飛踢後，憤而拿掃把要追打趙。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子因單車故障，至三民區大順二路大樓向鄭姓管理員商借修車工具，雙方起口角，鄭遭趙出腳飛踢後，憤而拿掃把要追打趙。記者石秀華／翻攝

單車 提告 救護員

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