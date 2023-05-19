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「黃偉哲力挺黃偉哲」 市長慰問遭施暴同名救護員

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局中正分隊長黃偉哲昨晨出勤救護任務，將傷者送抵部立台南醫院時，突遭傷者無故朝他臉上掌摑，造成左側臉頰及耳鈍傷。台南市長黃偉哲今天專程前往慰問遭施暴的救護人員，譴責暴力，他對同名救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」。

市長黃偉哲進一步說明，公務員執行公務的過程中，皆受到法律明文規定的保護，尤其是第一線的醫護、警消人員，當他們的人身安全及生命受到威脅時，更是零容忍，絕對會依法遏止對公務員施暴。

他強調，公權力需確實伸張，同時要嚴厲遏止對公務員施暴的行為。黃市長也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」

消防局強調，絕不容許救護暴力，後續也將協助救護人員提出告訴。同時，也提醒民眾，飲酒應適量，避免造成危險及傷害他人。

台南市長黃偉哲今天專程前往慰問遭施暴的救護人員，譴責暴力，他對同名救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲今天專程前往慰問遭施暴的救護人員，譴責暴力，他對同名救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」。圖／讀者提供
市長黃偉哲強調，公權力需確實伸張，同時要嚴厲遏止對公務員施暴的行為。圖／讀者提供
市長黃偉哲強調，公權力需確實伸張，同時要嚴厲遏止對公務員施暴的行為。圖／讀者提供

黃偉哲 公務員

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