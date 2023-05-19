影／屏東新園街頭棍棒大亂鬥 小吃部「代客叫車」起糾紛

屏東新園鄉媽祖路一家小吃部旁昨天發生棍棒鬥毆事件，3名男客請小吃部的代叫計程車，40歲黎姓女老闆譏諷沒錢坐車，雙方為此爆發口角衝突和推擠，黎女受傷，黎姓丈夫聞訊趕回店內，怒持球棒毆打蘇姓男人，蘇的友人也加入戰局，4人一路從店內追打到店外，嚇壞過往路人，警方獲報到場逮捕4人，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

東港警分局昨天下午5點獲報，新園鄉媽祖路上有人打架，員警到達現場後，看到4名男子在路邊拉扯並以棍棒互毆，立即將4人分開，帶回調查發現，全案起因於路上一家小吃部的「代客叫車」言語上糾紛。

警方調查，47歲蘇姓男子與2名友人在媽祖路一家小吃部內用完餐後，蘇請40歲黎女老闆幫他代叫計程車，黎女卻譏諷對方沒有錢坐車，雙方因而發生口角並爆發推擠，黎女因此受傷，急打電話向人在附近的丈夫求援。