【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「交通事故」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大交通事故原因。

台灣各地交通事故頻傳，道路安全受到質疑，像是違停造成的人車爭道問題，和不斷重演的酒駕事件，都是釀成交通亂象的根源，也讓台灣被國外媒體封為「行人地獄」；交通事故除了會使得道路雍塞外，更是剝奪了許多無辜用路人的生命，導致無數家庭支離破碎。究竟交通事故的原因有哪些？我們又該如何防範呢？

違規「轉彎」釀車禍事故受熱議 搶快「不讓車」風氣形成交通亂象 ▲ 網友熱議的十大交通事故原因 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「交通事故原因」的相關話題討論，可以發現在許多車禍案例中，事故起因都是由於駕駛「轉彎不當」而釀成交通悲劇。日前台南就有一名女童在穿越路口時，遭到左轉車撞擊身亡，引起社群媒體高度關注，不少網友都憤慨表示「太多駕駛要搶快左轉就切西瓜，再怪A柱擋住看不到行人」，認為轉彎應該遵照導引線，未達中心路口先搶快左轉，會佔用到對向車道，增加事故發生機率。而《道路交通管理處罰條例》也有提到，轉彎應該遵守號誌、使用方向燈、減速慢行，並注意來往人車，若是未依規定轉彎，不僅會造成用路人的安全疑慮，駕駛還可能因此吃上罰單。

此外，「未依規定讓車」也是台灣交通事故的主因，有網友就直言「台灣交通亂象的主因就是沒人要讓」，引起贊同聲浪，如「沒號誌的地方根本沒人在讓，行人完全不敢過馬路」、「大家都自私不想等又搶快，互不相讓的結果就是兩車相撞」等。警察局也提醒民眾若「未依規定讓車」，警方就會依照《道路交通安全規則》進行取締，包括支道車未讓幹道車先行、少線道車為讓多線道車先行、轉彎車未讓直行車先行、左方車未讓右方車先行，或起步未禮讓其他人車等行為，都應該多加提防，避免搶一時之快而肇事。

而「違反交通號誌」也同樣造成不少交通事故，有網友就在討論區以「為什麼要闖紅燈害死別人的家庭」為題，譴責不遵守號誌的肇事者，留言區也掀起熱烈討論，如「表弟也被闖紅燈撞死，對方到醫院跪下有什麼用，跪一輩子也換不回一條命」、「不懂闖紅燈的人有趕那幾十秒嗎？僥倖心態真的要不得」。另外，「酒後駕車」也是備受熱議的交通事故原因，酒駕致死的新聞滿天飛，不少網友都認為「喝酒開車就是蓄意殺人」、「酒駕的肇事刑責真的要調高」，卻仍舊無法杜絕酒駕案件，總是會有肇事者抱持著「我只喝一點沒關係啦」的心態，犯下一件件無法挽回的錯誤。

至於「違規停車」造成的人車爭道問題，也是許多交通意外的元兇。違停車輛佔據人行道與車道，迫使行人需要走到大馬路上、車輛需要跨越逆向車道，才能通過被擋住的路線，大幅增加意外發生的風險。有網友就表示「不要覺得臨停沒關係，很多人因為違停而失去生命」，讓其他網友共鳴回覆「上次為了閃違停，差點撞到對向來車」、「幼稚園門口都是違停，小朋友走在大馬路上超危險」，認為駕駛貪圖一時方便，卻造成許多民眾的困擾與交通事故的發生，政府應該加強取締並提出改善措施。

你也有遇過上述情形嗎？遇到這些交通亂象是不是很困擾呢？其實無論是行人、機車騎士或是汽車駕駛，在通勤時都應該注意路況，互相禮讓並遵守法規，才能減少事故的發生，共同享受安全順暢的交通環境。 交通意外頻傳引民眾心慌！網議TOP10交通事故原因曝光 圖片來源:Unsplash



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調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的十大交通事故原因」相關討論則數。觀測期間：2023/02//11~2023/05/11，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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