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台大生也受騙！學生被詐案頻傳 「色情應召詐財」列前3名

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區許多大學林立，包括台灣大學、台師大、台科大、北科大等都在轄內，據估算，轄區大學生人數多達8萬人以上，根據大安警分局統計，學生被詐騙案類前三名，分別是「解除分期付款」、「假網拍」、「色情應召詐財」。

大安分局長王寶章鑒於近來學生遭詐騙案件有增高趨勢，根據統計自去年到今年3月止，大安分局受理詐欺案件，學生身分占21％，其中大學在學學生族群高達64.3％，為防止學生族群遭詐騙損失錢財，日前王寶章前往國立台北教育大學，以面對面座談會，教導學生識詐及防止詐騙。

針對近期轄內學生發生遭詐騙案件分析，遭詐騙案類，前三名分別為「解除分期付款」、「假網拍」、「色情應召詐財」，占全分局受理學生遭詐騙案件達57.1%。

王寶章接受學生提問，教導學生要時時保持警惕，不要輕易相信陌生人的詐騙話術，更要時時保持冷靜，不要被詐團設計的情境話語矇騙，尤其要記得在當前個資外流情況嚴峻下，不要輕易接聽陌生人來電，就不會陷入詐騙集團話術的情境中，他提醒同學使用網路時，應謹慎留意插播的廣告、訊息及不明網站，更不應輕易點擊、瀏覽，或接受他人邀約就加入社群軟體或個人好友，避免成為詐騙集團設定的肥羊。

王寶章說，尤其學生組群經常使用的網路書局或購物、拍賣網站，遭詐騙集團利用作為詐欺工具最為普遍，應冷靜接聽、掛斷電話向相關「官網」查詢，不要便宜行事逕行撥打或點擊詐騙集團提供聯繫電話或不明網路，最重要撥打165反詐騙專線查証。

大安警分局統計，大安區學生被詐騙案類前三名，分別是「解除分期付款」、「假網拍」、「色情應召詐財」。記者廖炳棋/翻攝
大安警分局統計，大安區學生被詐騙案類前三名，分別是「解除分期付款」、「假網拍」、「色情應召詐財」。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 詐欺

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