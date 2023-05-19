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共乘機車訪友聊天 花蓮無照高中生凌晨自撞電桿1死1傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮兩名高中生今天凌晨騎機車雙載，行經花75鄉道5.9公里處卓溪鄉崙天路段時，不明原因自撞電線桿，騎車的17歲梁姓學生多處擦傷，後座16歲宋姓學生內出血，送醫急救仍傷重不治。

警方初步調查，梁、宋兩人是同學，就讀花蓮南區某所高中，共乘一輛普通重型機車去找友人聊天，今天凌晨沿卓富公路花75鄉道由南往北行駛，行經5.9公里處，疑似因夜間昏暗視線不清，先擦撞護欄再撞到電線桿。

因撞擊力道猛烈，車頭全毀，兩人倒地，消防局獲報後到場將兩人送往玉里慈濟醫院治療，騎車的梁姓學生身體多處擦傷，意識清醒，經抽血酒測值為0，宋姓學生傷勢較重有內出血，上午6時50分要轉診到花蓮慈濟醫院前仍告不治。

警方調查，騎車的梁姓學生雖未酒駕，但並無駕照，正釐清事故發生原因。

花蓮南區一所高中兩名高中生共乘機車訪友，凌晨不明原因自撞路旁電線桿，一死一傷。記者王燕華／翻攝
花蓮南區一所高中兩名高中生共乘機車訪友，凌晨不明原因自撞路旁電線桿，一死一傷。記者王燕華／翻攝
花蓮南區一所高中兩名高中生共乘機車訪友，凌晨不明原因自撞路旁電線桿，一死一傷。記者王燕華／翻攝
花蓮南區一所高中兩名高中生共乘機車訪友，凌晨不明原因自撞路旁電線桿，一死一傷。記者王燕華／翻攝

花蓮 慈濟 自撞

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