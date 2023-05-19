共乘機車訪友聊天 花蓮無照高中生凌晨自撞電桿1死1傷
花蓮兩名高中生今天凌晨騎機車雙載，行經花75鄉道5.9公里處卓溪鄉崙天路段時，不明原因自撞電線桿，騎車的17歲梁姓學生多處擦傷，後座16歲宋姓學生內出血，送醫急救仍傷重不治。
警方初步調查，梁、宋兩人是同學，就讀花蓮南區某所高中，共乘一輛普通重型機車去找友人聊天，今天凌晨沿卓富公路花75鄉道由南往北行駛，行經5.9公里處，疑似因夜間昏暗視線不清，先擦撞護欄再撞到電線桿。
因撞擊力道猛烈，車頭全毀，兩人倒地，消防局獲報後到場將兩人送往玉里慈濟醫院治療，騎車的梁姓學生身體多處擦傷，意識清醒，經抽血酒測值為0，宋姓學生傷勢較重有內出血，上午6時50分要轉診到花蓮慈濟醫院前仍告不治。
警方調查，騎車的梁姓學生雖未酒駕，但並無駕照，正釐清事故發生原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言