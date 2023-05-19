聽新聞
test
0:00 / 0:00
保險女業務凌晨返家「路口闖紅燈」 遭汽車高速撞飛不治
周姓女子今凌晨徒步行經台北市松山區一處路口，遭殷姓男子所駕汽車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫急救後傷重不治，警方初查周女有違規闖紅燈情事，全案詢後仍依過失致死罪嫌將殷男送辦。
警方調查，64歲周女是保險業務員，今凌晨0時許徒步沿民生東路西往東方向行進，經松山區敦化北路口，闖紅燈違規穿越馬路；同時，27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。
救護人員獲報到場，周女已無呼吸心跳，經送往國泰醫院急救，仍於凌晨2時許傷重不治。轄區警方介入後，確定殷男無酒駕情況，而周女有闖紅燈情事，殷男稱案發時天色昏暗、正下著雨，並未發現周女身影，警詢後依過失致死罪嫌將殷男送辦，持續分析釐清確切肇事原因，周女家屬則對死因無意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言