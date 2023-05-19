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保險女業務凌晨返家「路口闖紅燈」 遭汽車高速撞飛不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

周姓女子今凌晨徒步行經台北市松山區一處路口，遭殷姓男子所駕汽車撞飛，當場失去呼吸心跳，送醫急救後傷重不治，警方初查周女有違規闖紅燈情事，全案詢後仍依過失致死罪嫌將殷男送辦。

警方調查，64歲周女是保險業務員，今凌晨0時許徒步沿民生東路西往東方向行進，經松山區敦化北路口，闖紅燈違規穿越馬路；同時，27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。

救護人員獲報到場，周女已無呼吸心跳，經送往國泰醫院急救，仍於凌晨2時許傷重不治。轄區警方介入後，確定殷男無酒駕情況，而周女有闖紅燈情事，殷男稱案發時天色昏暗、正下著雨，並未發現周女身影，警詢後依過失致死罪嫌將殷男送辦，持續分析釐清確切肇事原因，周女家屬則對死因無意見。

27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。記者李隆揆／翻攝
27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。記者李隆揆／翻攝
27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。記者李隆揆／翻攝
27歲殷姓男子駕駛汽車載送夏姓雇主，沿敦化北路南往北方向行駛，在快車道上撞上周女，車速約每小時70公里，將周女撞飛數公尺。記者李隆揆／翻攝

撞飛 酒駕

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