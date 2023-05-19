影／風大…消防分隊擔架床跑了 倒楣機車騎士撞上摔地受傷

新北市消防局第五大隊救災救護大隊樹林分隊救護車今上午10時許出勤後返隊，王姓隊員執行消毒時，見擔架床因風大被吹到馬路上時，已攔不住；18歲吳姓機車騎士一頭撞上擔駕床後摔車，造成肢體多處擦傷，機車前輪檔塑膠殼也因此破裂。吳男不願就醫沒有酒駕，相關肇事責任有待調查釐清。

據了解45歲王姓消防隊員，今天上午10時許執行完一件救護案件，他返回新北市消防局第五大隊救災救護大隊樹林分隊駐地消毒，孰料因風勢過大，一張擔架床從路邊被吹往環漢路五段車來車往的馬路上，18歲吳姓機車騎士經過時閃避不及，因而摔車，造成吳男肢體多處擦傷，機車前輪檔塑膠殼破裂。