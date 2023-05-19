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電動腳踏車鑰匙插著停充電站 他騎走半個月被逮稱以為人不要
台南有人上月底將電動腳踏車停放在市府永華市政中心西側腳踏車充電站，忘記拔鑰匙，就離開返家，直到12日女兒要騎時，卻遍尋不著，急著向台南市警四分局報案。經警方過濾周邊監視器，前晚在府前路社區地下停車場內尋獲該車，並依竊盜罪嫌將44歲許姓男子移送法辦。
失主說，這輛廠牌「可愛馬」白色電動腳踏車約1萬5千元，停放在永華市政中心的時間已超過大半個月，無法確定何時何時遭人竊取。
經華平派出所承辦員警請失主提供照片，細心過濾周邊監視器，鎖定該輛電動腳踏車，發現該車於上月29日夜間遭1名頭載深色鴨舌帽、穿拖鞋的男子，騎出永華市政中心，往中西區方向離去。
警員蕭堯文、余政宏沿路往府前路一帶尋找，前天晚上9時多終於在府前路二段巷子裏的一棟社區地下停車場內找到失竊的腳踏車，並在該社區查獲許姓男子。
許男聲稱，當晚在永華市政中心散步，經過西側腳踏車充電站，看到白色電動腳踏車鑰匙未拔、車上灰塵眾多，以為遭人丟棄，就把該車騎回家使用。警方詢問後，依竊盜罪嫌將他移送法辦。
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