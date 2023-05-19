體育改革急先鋒與友自由潛水魂斷小琉球 協會遺憾：首見雙溺斃

主打輕裝好攜帶，靠一雙蛙鞋、一隻呼吸管和一個面鏡，自主憋氣就能徜徉海底世界的自由潛水，近年成為新興水中休閒運動。小琉球今天發生2名自由潛水客雙雙溺水死亡憾事；台灣自由潛水發展協會副秘書長吳秉宥說，2人都有水下5至10公尺完整救援程序的ADIA２證照，溺水原因不明，提醒一定要有潛導或潛伴同行，務必遵守「一上一下」原則，勿同時下潛。

吳秉宥說，這次發生的潛點在衫福漁港附近，一艘沉船躺在18公尺深的沙地上，船頂距離海面13公尺，船體破碎成多段，船頭在深度16公尺的沙地跟岩盤間，從漁港再游100至200公尺會看到船身；該岸潛下水點風險較高，雖然杉福沉船近年開始知名，但目前兩個岸潛下水點，一個必須游過港口衫福漁港南側，另個則要經過杉福生態廊道，加上沉船位置較為外海且易碰上海流，若無潛導陪同，不建議自己去找。

「安全第一，不同級別的證照制度和課程，對潛客至關重要！」他說，隨著休閒自由潛水普及，越來越多人敢於挑戰這種人體極限的運動，除了裝備好攜帶，想玩自由潛水務必要找位好教練，能夠考取證照對自身來說更是多一份保障；從初學者到深潛運動員，受過訓練後產生的正確又適當的自潛行為是自潛首要且最重要的安全系統，目前引進的AIDA教育系統，是為了安全所建立。

「這次2人同行休閒自由潛水雙雙發生溺水憾事是首件！」他說，自由潛水最大禁忌無非就是「獨自下潛」，沒有任何藉口可以省略自由潛水的最高原則，一定要有潛伴陪同，如果沒有潛導或潛伴，就不能自由潛水，有潛伴就能最大限度地減少風險，這次發生原因不知是哪環節出現狀況，也不清楚潛伴的水中救援能力，但提醒務必遵守「一上一下」原則，也是鐵律。