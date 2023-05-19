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影／詐團女揪男同學當車手 他入行2天被逮身上僅有18元

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

鍾姓男子誤信加入詐團國中女同學揪當詐團車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元，警方查扣3張提款卡及兩本存摺等證物，警詢後依違反洗錢防制法、詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將全力追緝幕後詐騙集團成員。

新北市保大第一中隊員警本月16日下午在三重區執行巡邏勤務時，見鍾姓男子（18歲）在三重區重新路五段旁提款機附近神色緊張、左顧右盼，員警見狀立即下車盤查，眼尖的員警便詢問鍾男褲子的右側口袋鼓鼓的物品為何，鍾男表示口袋內為存摺及金融卡，還掏出交給員警查看。

員警發現其中有1張金融卡非鍾男所有，且鍾男無法清楚交代來源，經員警進一步將其身上存摺及金融卡查證比對，發現不明金流疑為詐騙被害人的匯款，經當場告知相關權利後，依現行犯將鍾男當場逮捕。

據了解，無業鍾男有債務問題，日前接獲國中同班女同學突然主動聯繫，邀他一起離開花蓮且一路同車到北部求職，鍾男為了把握賺錢的機會、在女同學的要求下，帶著自己的存摺及金融卡一同上車，1車4人浩浩蕩蕩一路向北，行經宜蘭、台北、桃園及新北時，都要鍾男以每次提款金額1%為報酬，多次被要求沿路下車提領10多次，共提領約20餘萬元；他還傻傻拿自己的2本存簿、以1本存摺15萬元提供予詐騙集團使用。

鍾男被逮時，身上僅有18元，還說，才當車手的第2天，也還沒領到任何不法酬勞，就被警方查獲。與鍾男同車的二男一女疑似當時在遠處看見鍾男遭警方查逮捕，立即駕車逃逸，警方將循線追查在逃三人，全力追緝幕後詐騙集團成員到案，進一步釐清相關案情。

詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元，警方查扣3張提款卡及兩本存褶等證物。記者王長鼎／翻攝
詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元，警方查扣3張提款卡及兩本存褶等證物。記者王長鼎／翻攝
詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元，警方查扣3張提款卡及兩本存褶等證物。記者王長鼎／翻攝
詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元，警方查扣3張提款卡及兩本存褶等證物。記者王長鼎／翻攝
詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元。記者王長鼎／翻攝
詐團女同學揪男同學鍾姓男子當車手，從花蓮一路北上到宜蘭、台北、桃園及新北等地領錢，日前在新北市三重區被逮時，身上僅剩18元。記者王長鼎／翻攝

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