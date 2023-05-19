缺額加申退 幾乎少掉「一個分局」警力 台東議員高度關注

台東縣警察局警力嚴重不足，目前短缺63人，今年度申退81人，幾乎少掉「一個分局」警力，議員縣政總質詢高度關注，促請縣長及警察局長向中央爭取警力。局長陳錦坤說，保五總隊已支援25位警力。

陳錦坤說，今年3月23日署裡已請保五總隊支援台東25名警力，但確實仍無法補足短缺員額，持續透過署裡會報中爭取警力名額，希望從今年警大及警專畢業生多分配到生力軍。

縣警局編制員額警力為1115人，目前為1052人，短缺63人，若加上今年申請退休警力81人，將短缺144人，等於少了一個分局警力。基層警力嚴重不足，也引起議員高度關注。

議員張全馨嵐表示，縱谷地區很多派出所因人力不足，都採取聯合服勤模式，使得有些派出所必須關門，造成部落居民憂心不安，警察局應設法補足警力，讓派出所勤務回歸正常化。

議員古志成說，之前警力不足警局說暫時性「合署辦公」，待人力充足時裁併的派出所就恢復，顯然這是善意的欺騙，就現況而言，警力根本無法補足，不要讓裁併閒置派出所變蚊子館。

另議員張國洲及吳景槐均表示，警力不足造成基層合署辦公，不僅員警加班超時，也引起民眾質疑警力不足才會廣設科技執法取代警力取締，這不是解決問題的辦法，加速爭取警力才正確。