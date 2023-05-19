模仿電影「瞞天過海」犯案 鑿洞偷百萬飾品盜賊仍被逮

49歲蔡姓男慣竊夥同其77歲父親，預謀犯下17日清晨鑿洞潛入新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，偷得要價百萬飾品及現金百萬。案經蘆洲警方循線於昨天、今天陸續在基隆、新北三重逮捕兩人，查扣相關證物。面對犯案動機及手法，蔡嫌坦承是看了電影「瞞天過海」後依樣畫葫蘆模仿犯案，警詢後將依竊盜罪嫌送辦。

據了解49歲蔡姓男子有多項前科，上個月中旬他路過新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，發現銀樓旁的一間透天厝正要招租，他想到之前曾看過電影「瞞天過海」犯案手法覺得可以仿效，便聯繫屋主，先以一萬元訂金，騙得房東等他裝潢好後再作簽約。

蔡男先勘查地形地物計畫要如何下手犯案，這個月初他在租處一樓鐵捲門外貼著寫有「裝潢準備營業，將於5月4日至5月31日裝潢。若期間影響您的生活作息，請多多包涵」公告。隨後備齊敲牆工具，利用白天時間準備在二樓（對牆內就是銀樓倉庫）鑿洞行竊。

蔡男先以電動工具敲鑿牆面，沒想到才剛敲出一個小洞口，既被銀樓老闆發現登門質問蔡男「幹嘛在我牆壁上鑿一個洞」附近商家也來詢問，蔡男皆回扯「現在是在裝潢，要在這裡做一個保險庫」騙過所有人沒再追問，持續用電動工具、美工刀鑿牆、割劃輕隔間。

17日凌晨4時許他將第一層輕隔間割出一個長寬各90公分的大洞，第二層水泥磚牆則鑿出長60公分寬50公分一個人可鑽過的洞口，旋即潛入銀樓一樓將櫃上百件要價上近百萬大小金銀飾品、現金百萬搜刮一空，旋即拎著兩袋戰利品從容離開。

17日上午10時許銀樓老闆蔡女準備開門營業，驚見店面一樓翻箱倒櫃，櫃上金、銀飾品、上百萬現金全數不見，氣的向警報案遭竊。經警調閱沿路監視器畫面追查，發現蔡男涉嫌重大展開追緝。

警方表示，蔡嫌刻意製造斷點避警追緝，他得手後先開車先返回基隆老家，將一代贓物交給77歲蔡父保管，旋即再換搭公車、火車到新竹待一個晚上，再回到基隆暖暖住處拿東西，隨後再搭車到新北永和，最後則落腳新北市三重區一家旅館。