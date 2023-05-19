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影／台南救護員黃偉哲遭傷者呼巴掌 巿長挺他不容許暴力

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南車姓男子昨晨酒醉受傷叫救護車，消防局中正分隊隊員黃偉哲等人接獲勤務中心派遣前往中西區青年路執行緊急救護，送往衛生福利部台南醫院，到院後在急診門口與護理人員交接時，車突起身往黃臉上呼一巴掌，造成左側臉頰及耳鈍傷。市長黃偉哲聞訊後力挺黃偉哲，不容許救護暴力。

消防局表示，中正分隊救護人員黃翊誠、黃偉哲2人，昨晨2時2分到達現場，發現車男右手擦傷、左臀疼痛，救護同仁包紮止血完後，將傷者送往部立台南醫院，途中車男在車上休息，到院後救護人員、患者與醫護人員，在檢傷區檢傷。

車男在擔架床上向救護人員黃偉哲叫囂「你要打我嗎?」黃口氣和緩告知「請你冷靜，現在在醫院我們不會打你」，但車男隨後下擔架床，用手摑打黃的左臉，造成左側耳朵及臉頰鈍傷，後續聽力仍需門診追蹤。

隨後，黃已至醫院驗傷，並至台南市警二分局民權派出所提出妨害公務及傷害的告訴，絕不容忍救護暴力。

台南市市長黃偉哲聞訊後表示，絕不容忍救護同仁遭受侵害，已請消防局積極處理。消防局局長李明峯聽聞後震怒並決定協助同仁提告到底，不容許救護暴力。同時也提醒民眾，飲酒應適量，避免造成危險及傷害他人。

車姓男子昨晨經救護車送抵部立台南醫院，突起身往黃臉上呼一巴掌，造成左側臉頰及耳鈍傷。圖／讀者提供
車姓男子昨晨經救護車送抵部立台南醫院，突起身往黃臉上呼一巴掌，造成左側臉頰及耳鈍傷。圖／讀者提供
台南市市長黃偉哲聞訊後表示，絕不容忍救護同仁遭受侵害，已請消防局積極處理。圖／讀者提供
台南市市長黃偉哲聞訊後表示，絕不容忍救護同仁遭受侵害，已請消防局積極處理。圖／讀者提供

黃偉哲 台南 救護員

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