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影／台61今大雨昨強風 貨櫃車打滑險翻覆 後車驚嚇影片曝
鋒面過境，桃竹地區降下豪雨！桃園市觀音區台61線平面道路與忠孝路附近，今晨因雨勢過大不及渲洩，道路積淹水嚴重，一度造成交通中斷，也導致一輛轎車熄火拋錨。另外，雨勢來臨前，強勁風勢也在台61線吹落貨車物品，造成後方車輛失控打滑，情況一度危急。
警方指出，台61線33公里觀音路段今天上午有強降雨，排水系統宣洩不及，導致路面積水嚴重，水深高過輪胎，一輛黑色轎車嘗試通過，結果半途拋錨，泡在水中，所幸車上駕駛自行脫困，無人傷亡，該路段也由公路總局中壢工務段管制中。
另外，昨天雨勢來臨前的強勁風勢也在台61公里南下路段吹落貨車上的酒糟，散落的酒糟佔據外側車道，導致後方貨櫃聯結車和小貨車經過時打滑失控，差點撞上護欄翻覆，雖然沒有大礙，但仍有些微車損。
警方表示，雖然昨天風勢強勁，但物品散落主因疑似是駕駛貨車的陳男未將酒糟固定牢靠，因此將依道路交通管理處罰條例開罰。
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