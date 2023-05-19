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軌道放瓦斯鋼瓶嫌犯落網 台鐵將求償車輛、營運損失

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵272車次自強號2日清晨行經竹南段時，撞上被放在鐵軌上的瓦斯鋼瓶，影響7列次、約840名旅客，更造成車輛受損。警方今逮捕放鋼瓶的陳姓男子，依違反公共危險罪嫌移送。台鐵局表示，後續會針對列車受損及營運損失統計金額，並向當事人求償。

台鐵272車次自強號2日清晨行經竹南段時撞上被放在鐵軌上的瓦斯鋼瓶，其中一車廂水管破裂、緊急停駛，事後鐵路警察局調查，發現陳姓男子當天凌晨將重約4公斤桶裝瓦斯鋼瓶，由邊坡上搬運到台鐵軌道正中間。

台鐵局表示，事發後第一時間有報案，肇事人今已被逮捕，後續會針對列車受損狀況及營運損失彙整金額求償，其中，營運損失不大，目前車輛則已進廠處理，統計出爐後會向當事人求償。

台鐵自強號272車次本月 5 月 2 日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛。圖／警方提供
台鐵自強號272車次本月 5 月 2 日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛。圖／警方提供

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