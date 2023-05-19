快訊

庾澄慶被爆心臟病發噩耗 經紀人不忍回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華山幫董克輝深夜裁押 幫眾交保小弟還在偵查大樓嬉鬧

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

華山幫與弘仁會疑因利益糾紛爆衝突，在雙北鬧出三起槍擊案，新北地檢署持續指揮新北市警局追查，上月28日先將弘仁會幕後黑手「鯨魚」林京履拘提到案，17日再攻堅華山幫當鋪據點，帶回幕後唆使者董克輝（30歲），訊後向法院聲請羈押禁見，昨天深夜裁准。

董克輝上月19日派人跟蹤「鯨魚」座車，引發槍戰，雙方從台北市追逐到新北市開了13槍，檢方前天指揮新北市警局到華山幫在土城的據點巨新當鋪攻堅，拘提董克輝與其幫眾6人，複訊後董被聲押禁見，深夜裁准；其餘六名幫眾分以3萬至10萬元不等交保。

一群年輕男子昨天自晚間6時許陸續到偵查大樓等候董的幫眾交保，獲保者亦高調與律師談案情，還有一群疑似小弟的青少年聚集偵查大樓外嬉鬧，似乎渾然不把大哥因涉重案被聲押禁見當一回事。

晚間近九時許，有一名年紀較長的中年男子到場替其中一名幫眾何政意辦保，何出來之後還有一名年輕男子向他鞠躬，儼然把偵查大廳當「星光大道」。

兩派人馬恩怨疑似起源於17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

上月10日「鯨魚」先唆使3名未成年攜空氣槍到當鋪連開3槍，4月19日華山幫的董男再派人跟蹤「鯨魚」座車，從台北市中山區一路追到新北板橋區並開13槍報仇，隔天「鯨魚」再派劉姓少年到土城當鋪掃射示威。

何政意昨天獲保，走出偵查庭後還有小弟對他鞠躬，儼然將偵查大廳當成星光大道。記者柯毓庭／攝影
何政意昨天獲保，走出偵查庭後還有小弟對他鞠躬，儼然將偵查大廳當成星光大道。記者柯毓庭／攝影

當鋪 幫派

延伸閱讀

華山幫幹部涉新北連環槍擊案 聲請羈押禁見

影／掃黑不停！弘仁會組長座車遭開槍 警逮幕後教唆主嫌等10人到案

與弘仁會嫌隙爆當鋪槍擊 華山幫幕後主嫌等6人落網

弘仁會、華山幫新北互開67槍案 警今攻堅當鋪帶回1主嫌

相關新聞

租銀樓隔壁假借裝潢鑿牆挖洞偷走百萬飾品 父子賊落網

49歲蔡姓慣竊17日清晨鑿洞潛入新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，偷得巿價百萬近百件飾品及上百萬現金，他將一批贓物交給77歲蔡父保管後四處逃逸，案經…

憾！體育改革急先鋒呂季鴻 自由潛水行魂斷小琉球

屏東小琉球發生2名自由潛水玩家溺水死亡意外，其中1人是曾擔任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師的「體育改革聯會」共同發起人...

影／風大…消防分隊擔架床跑了 倒楣機車騎士撞上摔地受傷

新北市消防局第五大隊救災救護大隊樹林分隊救護車今上午10時許出勤後返隊，王姓隊員執行消毒時，見擔架床因風大被吹到馬路上時...

勵志少女小時上學書包藏弟 蔡清祥允諾尋親 3姊弟相聚露曙光

法務部矯正署勵志中學日前成立勵志夢想學院，其中一名17歲女學員分享自己就讀小一時，一手牽著2歲弟弟，再把4個月大小弟裝進...

疑大雨釀禍 特斯拉拖小小兵露營車...國道打滑自A

國道一號北上132k苗栗路段，今天上午發生一起露營車追撞母車車禍，一輛特斯拉後方拖著小小兵露營車，行經事故路段時，洪姓女...

嘉義8旬翁開車突高血壓不適 直衝對向車道撞歪路旁電桿

81歲陳老翁今早9點15分開車行經嘉義縣中埔鄉嘉139線10.9公里，疑高血壓身體不適，衝撞對向車道路邊1支電線桿，造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦