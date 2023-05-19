華山幫董克輝深夜裁押 幫眾交保小弟還在偵查大樓嬉鬧

華山幫與弘仁會疑因利益糾紛爆衝突，在雙北鬧出三起槍擊案，新北地檢署持續指揮新北市警局追查，上月28日先將弘仁會幕後黑手「鯨魚」林京履拘提到案，17日再攻堅華山幫當鋪據點，帶回幕後唆使者董克輝（30歲），訊後向法院聲請羈押禁見，昨天深夜裁准。

董克輝上月19日派人跟蹤「鯨魚」座車，引發槍戰，雙方從台北市追逐到新北市開了13槍，檢方前天指揮新北市警局到華山幫在土城的據點巨新當鋪攻堅，拘提董克輝與其幫眾6人，複訊後董被聲押禁見，深夜裁准；其餘六名幫眾分以3萬至10萬元不等交保。

一群年輕男子昨天自晚間6時許陸續到偵查大樓等候董的幫眾交保，獲保者亦高調與律師談案情，還有一群疑似小弟的青少年聚集偵查大樓外嬉鬧，似乎渾然不把大哥因涉重案被聲押禁見當一回事。

晚間近九時許，有一名年紀較長的中年男子到場替其中一名幫眾何政意辦保，何出來之後還有一名年輕男子向他鞠躬，儼然把偵查大廳當「星光大道」。

兩派人馬恩怨疑似起源於17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。