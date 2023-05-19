賣場置物櫃變詐團轉運站 車手捧29萬這動作露餡被逮

高雄市楠梓區一家大賣場員工，近來發現有年輕男子將裝現金的紙袋放置物櫃，不久有人取走，直覺可疑報警；警方研判詐騙集團將置物櫃當轉運站，喬裝工讀生埋伏，胡姓車手現身時，因打不開置物櫃求助，被警方活逮，查扣29萬8000元贓款。

楠梓警分局警方日前接獲轄區一家大賣場員工報案，指稱近來發現賣場置物櫃處有年輕男子來來去去，有人將現金裝在紙袋中放在櫃中，不久就有另一人將紙袋拿走，警方研判是詐騙集團將賣場置物櫃將詐款當交易轉運站，於是暗中派員埋伏。

警方在置物櫃周圍喬裝販賣商品的工讀生，16日下午2時30分許，27歲胡姓男子拿著紙袋出現在置物櫃前，胡男因不會操作置物櫃門鎖，還一度詢問賣場員工，警方見他將紙袋放進櫃中，轉身離去時，當場將他逮捕，並在櫃中起出29萬8000元現金。