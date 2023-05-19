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憾！體育改革急先鋒呂季鴻 自由潛水行魂斷小琉球

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東小琉球發生2名自由潛水玩家溺水死亡意外，其中1人是曾擔任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師的「體育改革聯會」共同發起人呂季鴻，友人得知噩耗為之震驚，在臉書發哀悼文，「2017年非常認真投入體育改革的季鴻，在小琉球發生事故，離開我們了，請季鴻安息，體育改革的理想目標，我們一定會努力下去，你的努和和堅持，我們會永遠記得」。

32歲的呂季鴻是物理治療師，過去曾在國家青年女子排球隊當過隨隊治療師，看過太多選手受傷不被協會重視的案例，後來還去唸了運動科學研究所，發現其他國家在科學化的訓練上早已遠遠超越台灣。針對現行體制，呂季鴻曾說，「體育總會其實是這些各個單項協會的理事長組成的，如果排協可以翻轉（有足夠多的理事當選，再選上理事長），就可以在體總裡有一席，進一步讓體總覺得『很不舒服』，例如在開會的時候，我們可以直播」。

呂的友人說，認識呂季鴻是因為體育改革，當時很多年輕朋友參與其中，也參加過幾次他們的會議，雖然改革的成果不如預期的快，但對他們投入的組 織和人力，他打從心底佩服；季鴻一直持續投入在基層運動改革上，經營排球館、帶排球隊，這樣身體力行的推動者，是台灣運動產業最需要的力量。

呂季鴻偕女友及2名男友人到小琉球，昨天上午11時他和當兵的友人騎機車到杉福漁港近海的潛點練習自由潛水，友人在民宿等到下午6時仍不見2人返回，報案協尋，救難人員今天一早在水下潛點沉船附近尋獲2人遺體。

在屏東小琉球自由潛水發生事故的呂季鴻，曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師和「體育改革聯會」共同發起。圖／取自體育改革聯會臉書
在屏東小琉球自由潛水發生事故的呂季鴻，曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師和「體育改革聯會」共同發起。圖／取自體育改革聯會臉書
在屏東小琉球自由潛水發生事故的呂季鴻，曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師和「體育改革聯會」共同發起。圖／取自體育改革聯會臉書
在屏東小琉球自由潛水發生事故的呂季鴻，曾任台灣青女排球國家隊隨隊物理治療師和「體育改革聯會」共同發起。圖／取自體育改革聯會臉書

小琉球 體育 排球 潛水員

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