健步如飛卻迷途 台中警一問竟是101歲人瑞阿嬤

林姓阿嬤推著推車走在台中市后里區文明路與三豐路口，民眾擔心婦人迷途報警。原來林婦獨自外出採買迷途3、4公里，警見婦人健步如飛，阿嬤卻稱已100多歲，經查詢林姓阿嬤為民國10年出生，真的是101歲高齡人瑞，稱讚阿嬤身體勇健，平安送返回家。

前天下午3點多，林姓阿嬤獨自外出採買，行經后里區文明路與三豐路口，民眾見婦人神色慌張、徬徨不定，善心報警。

大甲警分局義里所員警王裕豐、林家平到場，老婦人手腳敏捷，說自己已經100多歲，出來買東西一時忘記方向，希望警方協助送到后里區農會，她會知道回家的路。

警方從婦人身形與健步如飛的動作推判，婦人頂多80多歲，未料，以警詢系統查詢發現，林姓阿嬤是民國10年出生，已是高齡101歲人瑞。警方稱讚，婦人老當益壯，迷途地點距離住家約3、4公里，徒步至少也要半小時以上，步伐仍十分敏捷，相當勇健。隨後護送婦人返家，家人相當感謝。