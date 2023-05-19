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壯碩男跑遍屏北白吃白喝 多家餐飲遭殃怒報警逮人
屏北地區近日發生麵店、早餐店、日式料理店等多家餐飲業者遭人吃霸王餐案件，同1名男子到店用餐後，付款時和店家佯稱要到車上拿錢，卻直接跨上機車離開，害店家損失約數百元不等，警方獲報調閱周邊監視器，鎖定31歲許男車牌，循線將他查緝到案，依詐欺罪移送。
31歲許姓男子是里港人，本月14日起騎乘機車在屏北地區一帶，不分早晚以相同手法隨機找店家白吃白喝，他進入店內後與其他顧客一樣正常點餐，待用餐完畢付錢時，會和店家說錢放在機車置物箱內，需要過去拿，但卻一去不復返，以此手法行騙多家餐飲業者。
本月15日許男趁一家位於屏東市區內的麵店內只有1名員工時，故技重施讓店家損失300多元，2天後再對另一間早餐店下手，店家氣得上網發文，貼出監視器畫面，提醒同行注意許男體型壯碩、帶著眼鏡別受騙，並向警方報案，在2天後逮到許男，網友見男子長相神似港星吳孟達，戲稱「達叔」落網可以吃免錢的飯了。
警方表示，8間店家損失金額為100到400元不等，將持續清查是否有其他商家受害，依詐欺罪將吃霸王餐的許男移送。
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