影／台中大里區轎車暴衝進早餐店 父抱國小兒躲過一劫

台中市大里區今天上午7時，發生一輛黑色轎車撞進仁化路上早餐店，當時有家長帶著就讀小學的孩子用餐，見狀一把抱起還坐在椅子上驚呆的孩子，逃過一劫。72歲的石姓轎車駕駛說，當時因頭暈才不慎撞上，警方酒測，駕駛酒測值為0，至於肇事原因，尚由警方釐清中。

警方說，石姓轎車駕駛當時開車由仁化路往中興路一段方向行駛，突然偏向，直接撞進早餐店內，先撞倒停在早餐店前方的機車後，繼續撞上前方的早餐店桌椅、柱子後停下。