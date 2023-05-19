台積電爽缺？接1單賺100元 張忠謀夫人開理財LINE群 「真相曝光」

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文／陳羿郿

詐騙新手法，歪腦筋動到「護國神山」！

臉書私密社團「TSMC大小事」成員截圖發問：「甚麼時候有這種單位！」，廣告內容是「台積電誠徵線上接單人員」，工作內容是照著資料填單，接1單就有100元，薪水日領、周領、月領都可以，自備手機或電腦，上班時間隨意配合無限制，滿20歲就可以來應徵。

▲臉書廣告文章花樣百出，點進連結之前，請思考清楚。

image source：翻攝Facebook、PTT

這篇廣告引發熱議，「笑死 動腦到TSM頭上，應該很快就滅了」、「法務即將抵達戰場」、「這大概是詐騙接單人員，跟台積比創意」、「台積怎麼可能時間隨意配合無限制呀」，「送單不是接單，自備手機送警衛開單」。隨即被轉發在PTT，「有沒有台積電線上接單人員的八卦？」，原PO看完後笑喊，「奇怪了，台積電哪時有這單位了，詐騙集團現在囂張到直接用台積電公司名義徵才，完全沒在怕法務的」。網友們全笑翻，「一定有智障就會被騙去青埔寨當豬仔call接單」、「笑死 以為晶片是零售業喔XDDD」、「需要手刻晶片嗎」、「我已經賺了好幾十萬了，信不信隨你們 詐騙會這樣嗆」。



詐騙消息傳開，廣告粉專已改名消失，換湯不換藥，用銀行名義打算繼續欺騙民眾。

盜用名人要你投資 進LINE群組獲利有陷阱



其實在上個月初，台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬曾遭冒用，引起集團大動作澄清。臉書粉專寫著「人人都適用的投資理財知識」，名字跟大頭照都用「張淑芬」名字與肖像，發文號召網友加入Line群組，甚至組成投資社團。網友實測貼出LINE對話，「朋友你好，我是張淑芬...」。記者搜尋臉書驗證，有許多張淑芬名字與照片的粉專存在。台積電發言人高孟華表示：「創辦人張忠謀博士跟他的夫人張淑芬女士，都沒有個人的身分經營任何公開臉書帳號。」



▲臉書網友實測，對方LINE的大頭照、暱稱皆是張淑芬，裝得跟真的一樣。

image source：翻攝Facebook

投資詐騙廣告層出不窮，包括鴻海創辦人郭台銘、財經專家盧燕俐、資深藝人于美人、吳淡如、白冰冰都曾淪為詐騙集團冒名對象，吸引被害人投資鉅額。



宣稱只要加入私密性社團、line群組，即可報股票投資明牌，吸引各位加入之後，再引導各位下載投資app或操作會員頁面，讓你們相信真得有操作「股票、虛擬貨幣、黃金期貨」等投資，而且看上去帳面都有賺錢。一旦你們說不再投錢下去，要把賺來的錢拿回來時，詐騙集團即會變臉，把你退出社團或line群組，使你們求償無門。

根據刑事局統計，去年有2.9萬件詐騙案件，金額高達69億！投資詐欺不同於一般消費，單筆金額能高達上百萬，行政院針對網路廣告防詐修法，非證券投資事業不得有廣告行為、網路投資廣告必須實名制、載明刊登者資訊，如果平台業者違規刊登詐騙廣告，必須要負起連帶賠償責任。







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