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小琉球2男自由潛水失聯 救難人員今早水下沉船旁發現遺體
2名男子昨天上午到屏東縣琉球鄉杉福漁港外近海海域自由潛水，到晚上6時都未返回民宿，同行友人報案協尋，消防局和海巡隊搜尋至深夜未果，因天色昏暗視線不佳收隊，今天一早再度出動，琉球鄉救難人員上午7時46分根據海上繫留的警示浮標，在水下18公尺深的沉船旁找到2人，已明顯死亡，消防局交由海巡單位及警方處理。
2名自由潛水遊客是32歲住新北市的李姓男子和31歲住台南市的呂姓男子，前天與33歲沈姓女子到小琉球旅遊，2人昨天共騎機車到杉福漁港，到漁港海域離岸邊約200公尺處的潛點練自由潛水，沈女獨自在島上旅遊，但直到昨晚間6時仍不見返回民宿，趕到漁港發現機車仍停放港邊，隨即向杉福漁港安檢所報案。
消防局表示，接獲安檢所轉報後，現場配合海巡署於岸邊搜尋未果，預計今天8時半再次集結前往協尋，7時46分救難人員即在水下18公尺深的沉船旁找到2人，已無生命跡象，消防局護車到場時已明顯死亡。
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