影／郵局匯1萬美金 65歲婦資助戰地情人真是一場空

65歲林姓婦人日前到郵局欲匯款1萬美金，說要資助華裔美軍戰地情人， 經員警與行員勸說下，林女才驚覺「戰地戀情」原來只是一場夢。

林姓婦人在網路上結識一名男網友，對方自稱是華裔美軍的伊拉克戰地飛行員，在對方持續噓寒問暖的柔情攻勢下墜入情網；日前對方聲稱因為即將退役，所以將其積蓄放在包裹想要寄到台灣，惟需付海關費用金額約1萬美金，約31萬新台幣，林女誤以為真趕赴郵局匯款，行員察覺有異，隨即友善通報板橋分局後埔派出所員警到場協助。

「人都沒見過面！」警員苦口婆心勸說林婦，不該輕易借錢給網路上不認識的人，起初，林婦對警方勸說感到半信半疑，直到警方不斷苦口婆心分享網路新聞案例，林婦才驚覺自己受騙上當，畢竟躲在交友軟體背後的人，是男是女都不知道，全是一場騙局。