聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／郵局匯1萬美金 65歲婦資助戰地情人真是一場空
65歲林姓婦人日前到郵局欲匯款1萬美金，說要資助華裔美軍戰地情人， 經員警與行員勸說下，林女才驚覺「戰地戀情」原來只是一場夢。
林姓婦人在網路上結識一名男網友，對方自稱是華裔美軍的伊拉克戰地飛行員，在對方持續噓寒問暖的柔情攻勢下墜入情網；日前對方聲稱因為即將退役，所以將其積蓄放在包裹想要寄到台灣，惟需付海關費用金額約1萬美金，約31萬新台幣，林女誤以為真趕赴郵局匯款，行員察覺有異，隨即友善通報板橋分局後埔派出所員警到場協助。
「人都沒見過面！」警員苦口婆心勸說林婦，不該輕易借錢給網路上不認識的人，起初，林婦對警方勸說感到半信半疑，直到警方不斷苦口婆心分享網路新聞案例，林婦才驚覺自己受騙上當，畢竟躲在交友軟體背後的人，是男是女都不知道，全是一場騙局。
板橋警分局提醒，透過網路交友要特別謹慎小心，尤其是談及金錢，一定要提高警覺，千萬別連正面都沒見著，就急著匯錢，有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言