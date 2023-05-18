基隆東明路「攻擊伯」居民很頭痛 警開制約書加強巡守

基隆市東明路、東信路一帶居民，向警方連署投訴洪姓男子長期滋擾及無故挑釁附近商家及居民，會酒後攻擊路人，居民很害怕。警方說已開給他「約制書」，告知如再有違法情事，將依刑法等加強偵辦，已加強巡守防範。

信義區市議員韓世昱今天表示，洪姓男子不斷與居民發生糾紛，被叫「攻擊伯」，已有很多件在法官審理，但多被判罰金或是服勞動服務，居民都相當頭痛，希望警方加強管束、巡邏、約制，不然居民出入都很害怕。

市警第二分局今天說明，出示一張去年10月開給60多歲洪姓男子的「制約書」，指東明路、東信路一帶居民，向警方連署他長期滋擾及無故挑釁附近商家及居民，且有多次暴力毆打等情事。

警方要求他不得再有滋擾等情事，有再有違法情事，將依刑法等罪加強偵辦，並已加強在附近巡守防範。

警方說，110年至112年間，警方以刑法偵辦即有39案、社會秩序維護法4案、管束43次、書面正式告誡2次，法院判決大部分均以易服勞役、罰金居多。