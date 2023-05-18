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高雄女駕駛恍神撞倒2騎士 追撞小貨車停下車頭毀了
高雄市歐姓女子今晚近7時許，駕車行經自由三路由南往北行駛，疑恍神撞倒2名機車6、70歲的騎士，又撞及路邊小貨車才停下，車頭全毀，2騎士摔倒受傷；警方獲報到場，歐聲稱吃感冒藥，精神不繼，恍神釀禍，詳細肇責由警方釐清。
警方調查，歐姓女子今晚6時48分許，駕車行經左營區自由三路由南往北方向行駛，行經自由三路與重清路口時，不慎連撞74歲鐘姓男子和68歲的葉姓男子機車，造成鐘、葉2人連人帶車摔倒在地。
歐女轎車撞倒騎士後，又追撞停在路邊的陳姓男子小貨車，歐的轎車車頭全毀，連保險桿也掉落在地。
警消獲報到場，將受傷的鐘、葉2人送醫，所幸傷勢無大礙；歐女供述因身體不適，今午時分曾吃了感冒藥，因精神不繼釀禍，詳細肇責由警方調查釐清中。
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