汽車摔落魚塭真嚇人！救出的駕駛員竟是90歲更嚇人

雲林縣北港分局椬梧派出所警員蘇心騁昨午巡邏，路經一處魚塭發現一輛自小客車落水，擔心有人受困，下車查看，果然聽到微弱求救聲，趕緊跳下水救人，所幸車輛卡在水岸尚未沈沒，很快將車內駕駛座一名老翁救上岸，「阿伯你幾歲？車內還有人嗎？」90歲老翁回說車上只有他一人，警察一聽嚇得差點再摔落水。

這名90歲賴姓老翁，昨天下午獨自駕車從嘉義要返回元長鄉老家，途中疑因精神恍惚，不慎連人帶車衝入蔦松大排旁的一處魚塘，老翁受困車內情況危急。

當時，幸好椬梧派出所警員蘇心騁巡邏路過，看到雜草叢生的魚塭有一輛黑色自小客車，載沈載浮，擔心有人受困車內，即下車走到魚塭旁查看，忽然隱約聽見一陣微弱求救聲，蘇心騁看到池水已淹進車內，車子隨時有沈到水底的可能，因魚塭和路面落差約有兩、三公尺，蘇仍快速跳下走向車邊。

蘇心騁發現自小客車的擋風玻璃已破，車子幸好落在魚塭岸邊，水並不深，車內有一名老翁暈坐於駕駛座上，水淹進車子，老翁下半身已泡在水裡，情況相當緊急。蘇員除火速打119求救，並請求支援聯繫拖吊車趕抵現場救援，蘇心騁顧不得全身沾滿泥濘，和趕到的救援人員合力用繩索把老翁救上岸。

被救起的老翁意識還清楚，警察擔心車上還有其他人，扶著老翁邊走邊問，「阿伯你幾歲？住哪裡？車內還有誰？」，阿伯輕聲回說，「我90歲，車是我駛的！」，警察一聽老翁回話，頭上三條線，差點沒再摔落水中，望著前方佝僂身影，只對老翁說「阿伯你真好運！」。

隨後，老翁被送往北港媽祖醫院救治，所幸傷勢不重，經休養已穩定，獲報趕來的家屬一再感謝警方搭救。