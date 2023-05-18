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原來元凶是強陣風..國3甲台北隧道口大樹倒塌等釀4災情
國三甲西向(辛亥路聯絡道)0.7公里處台北第二隧道口，今天下午2點16分左右，邊坡突然有一棵大樹倒下，導致數輛車被擊中占據兩車道，所幸未傳出有人員受傷，但卻造成國三甲回堵約2公里，而導致路樹倒坍原因出爐，原來是鋒前強陣風把路樹吹倒，目前路樹障礙物已經在下午3點32分左右排除。
台北市政府今天中午左右提醒，北市受鋒面前強西南風影響，今日午間市區易有強陣風(瞬間陣風可達9級)，預計將持續至傍晚，也呼籲民眾於室外活動時，請多加小心，並請注意戶外設施強固。結果截至今天下午5點左右，統計今天因鋒面前強陣風影響，北市119已經接獲因強陣風導致的4件災情。
除了下午2點16分通報的這起國三甲（台北聯絡道北市大安區到文山區）路樹倒塌案；下午3點56分通報，松山區八德路三段159號也有帆布被強風吹掉落，已聯繫作業人員前來處理；3點56分通報松山區光復北路141號樓頂布搖搖欲墜快掉落，也已經協助固定歸位。
另外，台北市萬芳國小也在下午4點04分通報，萬芳國小校園周邊有椰子樹倒塌於外牆，已經在下午4時31分排除，未影響交通。
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