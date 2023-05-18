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酒後駕車疑失控衝撞人行道 車輛翻覆波及2路人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆，林男受輕傷自行脫困，並波及2路人，皆無生命危險，林男酒測值達0.55毫克，將依公共危險罪移送法辦。

林男今行駛於大溪復興路一段往大溪方向，疑似因酒後駕車無法正常操駕車輛，自撞對向路邊人行道圍牆，車輛翻覆，幸經現場加油站人員及時報案。警、消到場後林男已脫困，另外2未受波及民眾也受輕傷，送醫後皆無礙。

不過林男酒測值達0.55毫克，警方將依公共危險罪依法送辦。警方呼籲，酒後駕車損人害己千萬不可為，飲酒後切勿駕駛車輛，如有開車請找代駕或搭乘計程車返家避免發生憾事。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆翻覆。記者翁唯真／翻攝
1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆翻覆。記者翁唯真／翻攝
1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆翻覆。記者翁唯真／翻攝
1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆翻覆。記者翁唯真／翻攝

人行道 加油站

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