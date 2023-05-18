酒後駕車疑失控衝撞人行道 車輛翻覆波及2路人

1名22歲的林姓男子駕駛駕，今下午3時許行經桃園大溪復興路一段慈湖加油站前，疑因酒後駕車失控上路邊人行道圍牆，林男受輕傷自行脫困，並波及2路人，皆無生命危險，林男酒測值達0.55毫克，將依公共危險罪移送法辦。

林男今行駛於大溪復興路一段往大溪方向，疑似因酒後駕車無法正常操駕車輛，自撞對向路邊人行道圍牆，車輛翻覆，幸經現場加油站人員及時報案。警、消到場後林男已脫困，另外2未受波及民眾也受輕傷，送醫後皆無礙。