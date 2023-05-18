租房鑿牆潛銀樓行竊 賊搬百萬金飾仍在逃

新北蘆洲某銀樓2樓昨天遭竊賊敲出大洞潛入行竊，業者損失上百萬。嫌犯4月中就承租隔壁棟2樓，並以裝潢名義進行敲打，等要犯案時再一舉攻破，宛如電影情節。警方已鎖定嫌犯追查。

新北市政府警察局蘆洲分局昨天上午10時許獲報，中山二路某銀樓遭竊，警方到場查看，竟發現銀樓同棟2樓破了1個長寬皆為90公分的大洞，業者初步清點金銀首飾等，損失金額初估有上百萬。

警方調查，銀樓業者擁有同棟1到3樓，嫌犯則以要做生意為由，4月中起承租銀樓隔壁的1、2層樓，並假裝正在裝潢，實則透過敲敲打打測試牆壁厚度，並在不敲出洞的情況下把牆打到一定薄度後，等昨天凌晨要攻破時再一舉擊碎，潛入行竊。

警方派員到場採證並調閱監視器，已迅速鎖定犯案車輛及犯嫌49歲蔡姓男子。據了解，蔡男有竊盜相關前科，目前警方已報請新北地檢署指揮偵辦，積極查緝犯嫌到案；另不排除有共犯。